У Києві молода дівчина напала на обмінник і поранила ножем касира

У Києві заарештували без права на заставу 24-річну жінку, яка напала з ножем на пункт обміну валют і поранила касира. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дівчина одягла на обличчя маску, взяла з собою ніж і проникла у відділення "Обміну валют" в Оболонському районі столиці.

Там вона влаштувала розбійний напад з метою заволодіння грошовими коштами.

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Касир почала чинити їй опір, і тоді зловмисниця двічі поранила її ножем і зникла з місця вчинення злочину.

Нападницю незабаром вдалося затримати "по гарячих слідах".

Оболонський райсуд заарештував її на 2 місяці без права на заставу.