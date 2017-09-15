У Києві молода дівчина напала на обмінник і поранила ножем касира
14:20, 15 вересня 2017Інциденти
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Нападницю незабаром вдалося затримати "по гарячих слідах". Оболонський райсуд заарештував її на 2 місяці без права на заставу.
24-річну жінку заарештували без права на заставу / фото kyiv.gp.gov.ua
У Києві заарештували без права на заставу 24-річну жінку, яка напала з ножем на пункт обміну валют і поранила касира. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Дівчина одягла на обличчя маску, взяла з собою ніж і проникла у відділення "Обміну валют" в Оболонському районі столиці.
Там вона влаштувала розбійний напад з метою заволодіння грошовими коштами.
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Касир почала чинити їй опір, і тоді зловмисниця двічі поранила її ножем і зникла з місця вчинення злочину.
Нападницю незабаром вдалося затримати "по гарячих слідах".
Оболонський райсуд заарештував її на 2 місяці без права на заставу.
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