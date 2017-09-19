У Києві маршрутка збила чоловіка, який перебігав дорогу

У понеділок у Києві на Харківському шосе маршрутний автобус "Богдан" збив чоловіка, який переходив шестисмугову проїжджу частину у невстановленому для переходу місці.

У результаті наїзду пішохід отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці аварії ще до приїзду лікарів "швидкої" допомоги, повідомляє LB.ua.

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За словами свідків події, чоловік вирішив перейти дорогу, коли в одному напрямку автомобілі стояли на заборонний сигнал світлофора, однак для зустрічного напрямку горів "зелений".

Варто зазначити, що аварія сталася прямо над підземним пішохідним переходом. Чому чоловік вирішив не скористатися безпечним переходом, залишається загадкою.