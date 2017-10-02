У РФ озвучили іншу версію бою на кордоні: кавказці, які застрелили російського прикордонника, проривалися до України
Про мотиви нападників поки нічого не повідомляється.
ФСБ підтвердила, що російський прикордонник загинув при перестрілці з невідомими, що спробували прорватися до України.
Інцидент стався 30 вересня в селищі Тьоткіно Глушковського району Курської області, що межує із Сумською областю України, передає РІА Новости.
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Зазначається, що двоє невідомих намагалися проникнути на територію України поза пунктом пропуску. При перевірці документів вони чинили збройний опір курським прикордонникам.
Під час перестрілки один з чоловіків підірвав себе, другого вдалося затримати. Один з прикордонників РФ загинув через "несумісні з життям" поранення.
Раніше росЗМІ стверджували, що ці "бойовики" нібито перетнули кордон з боку України й що вони нібито поверталися із Сирії через територію України в одну з російських північнокавказьких республік.
У свою чергу, прикордонники спростували цю інформацію, заявивши, що кавказькі бойовики, які вбили російського прикордонника, рухалися в бік України.