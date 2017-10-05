З'явилося відео з місця замаху на заступника голови Одеської облради

Пізно увечері 4 жовтня в Одесі стріляли у першого заступника голови Одеської облради, бізнесмена і колишнього нардепа від "Батьківщини" Олега Радковського. Вже з'явилося відео з місця події одразу після стрілянини, йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси 4 жовтня зловмисник стріляв у заступника голови облради. За попередніми даними, чоловік отримав 3 вогнепальних поранення.

Відомо, що заступник голови облради Одеси перебуває у стабільному стані, йому надана медична допомога.