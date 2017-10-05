Опубліковано фото і відео з місця смертельної ДТП з автобусом Нацгвардії під Києвом

На Київщині внаслідок зіткнення двох автобусів загинув військовий, 8 людей травмовані, вони доправлені до лікарні.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Київ оперативний", дорожньо-транспортна пригода сталася цього ранку поблизу селища Нові Петрівці, під Києвом.

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За попередньою інформацією, маршрутний автобус не поділив дорогу із військовою колоною - в’їхав в автобус із військовими. Також очевидці події інформують, що не обійшлося без загиблих.

Наразі дорогу повністю перекрито. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліцейські та слідчо-оперативна група. Весь транспорт направляють в об'їзд. Місце події охороняють військові.