У Києві через ДТП на Набережному шосе, де проходить ремонт, стався транспортний колапс (фото)

У Києві через ДТП на Набережному шосе, де проходить ремонт, стався транспортний колапс. Про це УНІАН повідомили очевидці.

Аварія перекрила смугу, по якій могли проїхати автомобілі - тепер машини рухаються зі швидкістю 5км/год. Через ДТП також утворилися величезні затори - в один бік до транспортної розв'язки біля мосту Патона, в інший - до Подолу.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 жовтня у зв'язку з дорожніми роботами змінили організаціюруху транспорту на Набережному шосе. Раніше на Набережному шосе перекрили всі 5 смуг для капітального ремонту. Скільки триватиме капітальний ремонт - невідомо.