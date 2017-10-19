"Натовп неадекватних "тітушок": у центрі Києва мітингувальники напали на журналістку (фото)

У центрі Києва мітингувальники ледь не побили журналістку та ще одного батька, які прийшли до школи, де навчаються їхні діти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила потерпіла Леся Москаленко.

"Щойно мене і ще одного батька ледь не побили "мітингарі" на вході до школи, де вчаться наші діти. Нас відбила охорона школи. Це до теми про безпеку наших дітей та і вчителів, які щодня проходять до школи у центрі міста крізь натовп неадекватних "тітушок", - йдеться у її повідомленні.

За словами журналістки, у мітингувальників біля школи вранішнє шикування і перекличка, а після обіду вони ходять до вітру під стінами школи й проводять розрахунки.

Як розповіла Москаленко, сьогодні конфлікт почався з того, що вона зробила мітингарям зауваження, після чого її послали, а їхня "смотряща" почала знімати журналістку на відео зі словами "мамочка б**дь, с*ка драна".

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Потім, згадує жінка, підійшов ще один батько з цієї ж школи і забрав мобільного у "смотрящої".

"Вона заверещала "Бейте их, отбирайте телефон". Його почали хапати бомжі, він віддав телефон мені. Я, не знаючи, що з ним робити, кинулася до дверей школи. Слідом біг батько з нашої школи і "смотряща" з кількома "мітингарями"... Біля дверей школи нас відбила й впустила в школу шкільна охорона", - розповіла Москаленко.

Також вона додала, що молодий поліцейський, який став свідком інциденту, "не знав, що робити, та і не дуже рвався".

Інцидент також прокоментувала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.