Моторошна ДТП у Харкові: водій Volkswagen на допиті заявив, що їхав на зелений

Водій автомобіля Volkswagen Touareg, в який у Харкові врізався Lexus, на допиті заявив, що перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. Про це повідомив нардеп, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає "112 Україна".

"Водія Touareg не затримували. Він дав свідчення, заявив, що їхав на "зелений", був шокований, що в нього врізався Lexus. Слідчі встановлять точний момент, судячи з того, що ми бачимо, він міг поїхати на миготливий жовтий. У слідчих є достатня кількість відеоматеріалів, свідчень очевидців. Пізніше будуть замовлені технічні експертизи, які дадуть оцінку діям учасників ДТП і в тому числі й водія Touareg. Після чого буде висунуто звинувачення і справу передадано до суду. Думаю, це справа трьох місяців", – зазначив Геращенко.

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Як повідомив начальник слідчого управління "главку" Сергій Чиж, силовики встановили, що Volkswagen Touareg почав рух на жовтий сигнал світлофора, передає місцеве видання NewsRoom.

А водій автомобіля Lexus порушила ПДР, додав Чиж. Такі висновки правоохоронці зробили після того, як опитали свідків й вивчили відео з камер спостереження.

Що стосується швидкості, з якою рухалися іномарки, їх повинні визначити експерти. Правоохоронець також повідомив, що водій Lexus шість разів притягувалась до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської й скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.