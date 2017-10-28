У Києві сталася стрілянина у ресторані, є поранений (фото)

Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації поліції Києва, о 19.37 на лінію 102 надійшла інформація про те, що у ресторані по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі виник конфлікт між чотирма невідомими.

«У розпал чоловік кавказької зовнішності дістав зброю та вистрілив. У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову: його в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу», - зазначили в поліції.

Читайте такожРозваги мажорів у Харкові: студент влаштував стрілянину з балкона в центрі міста (фото, відео)

Зловмисники втекли.

На місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями. Оперативники розшукують підозрюваних.

Як повідомляють Вартові. Еспресо, зі слів свідків, нападників було троє - чоловіки кавказької зовнішності. Повідомляється, що один старшого віку з сивиною, двоє молодих. Втекли в невідомому напрямку. Також свідки припускають, що стріляли з бойової зброї, а саме - з пістолета Макарова.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області невідомий з вогнепальної зброї поранив трьох чоловіків.

За даними поліції, близько 2.00 потерпілі знаходилися в місті Первомайський біля торгових кіосків, де з невстановлених причин невідомий здійснив у їх напрямку постріли зі зброї. 18-річний хлопець отримав ушкодження у вигляді непроникаючої вогнепальної рани грудної клітки та вогнепальну рану стегна. Він був госпіталізований до хірургічного відділення лікарні.