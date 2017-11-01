У Харкові на пішоходів наїхав мікроавтобус: загинула жінка

У Харкові вчора, 31 жовтня 2017 року, мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на пішоходів, в результаті чого загинула жінка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області в Facebook.

"У Харкові в результаті аварії загинула жінка-пішохід. Ще одного постраждалого - 72-річного чоловіка, госпіталізували в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, аварія сталася вчора близько 22:45 на Московському проспекті.

Повідомляється, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter скоїв наїзд на сімейну пару, які перетинали дорогу в недозволеному місці.

В результаті наїзду 72-річна жінка загинула на місці події.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині в ДТП потрапив автобус зі школярами. Постраждали 9 осіб, у тому числі 7 учнів.