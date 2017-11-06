"Вона ще була жива, останні подихи": очевидець смерті Окуєвої розповів про трагічний вечір (відео)

Найстрашнішим вечором у своєму житті називає вечір убивства Аміни Окуєвої та поранення Адама Осмаєва свідок, котрий першим потрапив на місце злочину. Житель Глевахи Станіслав уже через годину розповів про побачене через Facebook, але видалив своє повідомлення, щойно дізнався, на кого саме скоєно замах, йдеться в сюжеті ТСН.

Лише через тиждень очевидець погодився на ексклюзивні свідчення. Того вечора зустрівся з дружиною на заkізничній станції – сам щойно повернувся з Києва, а дружина їхала до столиці та попросила чоловіка не йти додому лісосмугою, бо там падають сухі гілки, які можуть травмувати. Електричка дружини запізнилася на дві хвилини – машина з Аміною і Адамом встигла проскочити переїзд між цими поїздами. Ще на станції Станіслав почув незвичний гуркіт, але навіть не подумав, що це могла бути автоматна черга. Вже за кілька хвилин він дорогою додому натрапив на розстріляне авто. "Вона ще була жива, останні подихи", - каже свідок.

Світлину Аміни перед похованням у соцмережі виклав її чоловік Адам. Станіславу зізнається, що саме такою вона закарбувалася у пам’яті. "Поранення в голову було з того боку, і в неї ось так була голова нахилена, і вся в крові", - пригадує він страшні подробиці побаченого.

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Під Адамом у машині теж була калюжа крові від поранення в ногу. "Ременем сам собі перемотав", - пояснив свідок. І зізнався, що перша думка біля машини була – кілер може повернутися. "Зараз ось-ось прийдуть його добивати, потраплю під роздачу і я", - каже Станіслав.

Саме цією дорогою за 20 хвилиин до розстрілу йшли його дружина і донька, дитина попросилася в туалет і мама повела її в кущі – десь у тому ж місці, де, за припущенням правоохоронців, і ховався кілер. "Добре, хоч ліхтариком не посвітила. Я боюся навіть уявити, що було б, якби вона когось виявила. Її б просто прибрали", - каже свідок. І додає, що його здивувала це незвична тиша навколо – зазвичай бігають зграї бездомних псів, а того вечора не було жодного. "Наступного вечора вони знову були. Я говорив поліції, що їх перед терактом приспали, щоби вони не заважали. Не виказали стрілка", - припустив очевидець.

Неподалік місця розстрілу Станіслав показує тіло мертвого пса і висловлює здогад, що той помер від великої дози снодійного. Його слова підтверджує і сторож автостоянки, котрого від кілера відділяли лише десятки метрів. На звук автоматної черги охоронець не вийшов – каже, спрацював інстинкт самозбереження. Але зникнення чотирилапих теж помітив. "Собаки не гавкали, погода погана була. Я не знаю, чому вони не гавкали", - каже він.

Тим часом у поліції вже повідомили, що кілера та його поплічника знайти не вдалося – план перехоплення результату не дав.