"Рішення вважаю несправедливим": другий учасник ДТП у Харкові прокоментував свій арешт

Учасник смертельної ДТП у Харкові, водій автомобіля Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, якому суд визначив запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці, не згоден з рішенням. Про це він заявив після завершення судового засідання, повідомляє "Гордон".

"Рішення я вважаю несправедливим... Я не розумію, чому така несправедливість... Але що я можу зробити?" – сказав він.

Дронов зазначив, що ніколи не був у СІЗО. Він також поскаржився на стан свого здоров'я: "У мене є головний біль, шия болить". Крім того, він зазначив, що вдома одна залишиться його мати-сердечниця.

Як зізнався Дронов журналістам, до такого результату він був не готовий – з собою не брав речей, а в кишені з їжі – одна шоколадка, пише харківське видання "Місто Х".

Адвокат підозрюваного Сергій Перепелиця заявив, що має намір оскаржити це рішення суду.

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"Сьогодні-завтра будемо подавати апеляцію. По-перше, запобіжний захід занадто жорсткий, по-друге, моєму підзахисному треба долікуватися. Звичайно, Апеляційний суд завантажений справами, але я думаю, що через резонанс наше питання розглянуть швидко. Сподіваюся, що на наступному тижні. Мої прогнози 50 на 50 – або задовольнять, або ні", – додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, суд у Харкові прийняв рішення взяти під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - другого учасника смертельної ДТП у Харкові, яке відбулося 18 жовтня. Геннадій Дронов не визнає своєї провини у резонансній аварії в Харкові.