У Запоріжжі поліція затримала трьох членів злочинного угруповання

В Олександрівському районі Запоріжжя поліцейські викрили злочинну групу з трьох громадян Азербайджану, які підозрюються у низці злочинів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Підозрюваних затримали 8 листопада. Вони пересувалися автомобілем "Mercedes", який викрали у Дніпрі у громадянина Туреччини. Під час огляду автомобілю та обшуків за місцем проживання підозрюваних поліція вилучила гранату "Ф-1", гранату "РГД-5", два запали, пістолет EKOL 9 мм з ознаками переробки та набої до нього.

Громадяни Азербайджану підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, незаконному поводженні зі зброєю та шахрайстві. Триває перевірка на їхню причетність до вчинення кількох нерозкритих злочинів.

Двох затриманих також притягнуть до відповідальності за порушення правил перебування і транзитного проїзду через територію України.