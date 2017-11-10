На Львівщині бензовоз переїхав людину. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"9 листопада близько 13:01 год. на автодорозі “Київ-Чоп”, поблизу м. Винники ЛМР, водій автоцистерни-бензовозу “ДАФ”, 1984 року народження, мешканець Хмельницької області, скоїв наїзд на пішохода, 1974 року народження, мешканця Закарпатської області, який від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

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Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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