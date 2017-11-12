У Харкові електричка на смерть збила людину

У Харкові поїзд смертельно травмував невідомого чоловіка. Про це в неділю, 12 листопада, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло в Основ'янський відділ поліції в 22:13 в суботу, 11 листопада.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Особистість загиблого встановлюється.

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Також зазначається, що рух поїздів зупинялося на 40 хвилин.

Слідчий вирішує питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Проводиться перевірка.