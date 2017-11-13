На Одещині в результаті ДТП загинув учасник АТО – ЗМІ (фото, відео)

Вчора, 12 листопада, біля 19 години мешканець Овідіополю (Одеська область) Олексій Іоргов, керуючи автомобілем BMW 5-ї серії д/з ВН2116СХ, не впорався з керуванням і вилетів з проїжджої частини, допустивши зіткнення з деревом.

Про це повідомляє місцева газета «Наддністрянська правда».

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Зазначається, що в результаті удару передня частина машини повністю відірвалась від кузову, а бампер автомобіля виявився на дереві. ДТП сталася в смт Овідіополь по вул. Одеська біля Овідіопольського УВГ.

«Попередня кваліфікація: перевищення швидкості. Олексій знаходився в машині один. Свідки, які опинилися на місці пригоди, викликали швидку допомогу і поліцію, а також допомогли витягнути водія зі зкорченого автомобіля», – йдеться в повідомленні.

Швидка допомога доставила постраждалого до Овідіопольської районної лікарні, але надавати первинну допомогу вже не було кому: Олексій Іоргов помер по дорозі.

За даними газети, загиблий був командиром 137-го окремого відділення морської піхоти, який 1 липня 2017 року повернувся із зони АТО.