Суд на два місяці заарештував МВСника, який влаштував смертельну ДТП у Києві (відео)

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував на два місяці співробітника сервісного центру МВС Володимира Найду, який скоїв смертельне ДТП у Києві. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Надія Максимець.

Вона зазначила, що суд задовольнив клопотання обвинувачення та взяв під варту Найду терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю працівника територіального сервісного центру №8043 Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Києві Володимира Найди сталася у Києві на розі вулиць Туполєва і Стеценка 13 листопада.

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За даними столичної прокуратури, працівник сервісного центру МВС, перебуваючи за кермом автомобіля «Мазда-7», не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілями «Міцубісі» та «Нісан».

Внаслідок ДТП пасажир «Міцубісі» загинув на місці, 62-річного водія госпіталізовано. У столичній прокуратурі зауважили, що водій «Мазди», за попередньою інформацію, на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Працівнику сервісного центру МВС повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook написав, що винуватець ДТП здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці аварії відмовлявся проходити тест.