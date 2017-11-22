У Харкові СБУ затримала чотирьох наркоділків, вилучивши кілограм кокаїну (відео)

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох учасників міжрегіонального угруповання торгівців наркотиками, вилучивши кілограм кокаїну.

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час багатоходової операції співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили мешканці різних регіонів країни.

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Зазначається, що зловмисники організували контрабандне ввезення кокаїну високої очистки з однієї з країн Європи, який збували в Україні оптовими партіями. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів збуту важкого наркотику.

«Співробітники СБУ затримали у Харкові чотирьох учасників угруповання під час збуту чергової великої партії кокаїну за 85 тисяч доларів. Правоохоронці вилучили у наркоділків два вакуумних пакети з кокаїном загальною вагою понад один кілограм, портативні ваги та травматичну зброю», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, вилучена партія кокаїну є рекордною для Харківщини за останні п’ять років, її роздрібна вартість за цінами «чорного ринку» становить понад 5 млн грн.

Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим оголошено підозри у скоєнні злочину та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.