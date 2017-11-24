У Дніпрі секретар наглядової ради при УСБУ підстрелив людину - ЗМІ (фото)

24 листопада о 00:00 на спецлінію патрульної поліції надійшло повідомлення, що в Дніпрі на бульварі Слави, 8, сталася бійка. Один з учасників бійки дістав предмет, схожий на пістолет й зробив кілька пострілів.

Карета "швидкої" забрала двох постраждалих: одного — з кульовими пораненнями і розбитим обличчям, іншого — з травмами обличчя, передає "Інформатор". Патрульна поліція для з'ясування обставин забрала у Соборне відділення всіх учасників інциденту.

"Я вийшов на вулицю вигуляти собаку. Під під'їздом побачив, як четверо б'ють руками й ногами людину, у якої в руках був пістолет. Я почав викликати поліцію", — розповів Олег, свідок бійки.

У відділенні міськлікарні № 16 патрульні поліцейські взяли під охорону учасників обох сторін кривавого інциденту. За попередніми даними, обидва громадянини були в стані алкогольного сп'яніння.

"Мене з чоловіком друзі проводжали додому. Хлопці стояли під балконом і дивилися на вікна. Їм зробив зауваження хтось із мешканців будинку, мовляв, навіщо ви дивитеся на вікна. Мій чоловік попрощався з ними, і ми збиралися піднятися в свою квартиру. Але той, що зробив зауваження нашим друзям, не заспокоївся і почав нас ображати нецензурними словами, провокувати на конфлікт. Потім дістав пістолет з борсетки і став направляти його в мене і в мого чоловіка", — розповіла дружина Ігоря, одного з учасників конфлікту, який отримав 9 кульових поранень.

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Його поранили в шию, живіт, руки, ноги. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому медичну допомогу. Вони запевнили, що життя чоловіка в безпеці.

Стрілець представився Денисом Розовим, секретарем громадської наглядової ради при УСБУ в Дніпропетровській області, представником громадської організації "Рух Вільна Доля". Він заявив, що на нього напали, побили і забрали 20 тисяч гривень, які були зібрані для потреб організації. Зі слів Дениса Розова, він стріляв із зареєстрованого на його ім'я травматичного пістолета "Форт-12". У нього медики діагностували струс головного мозку.

За словами лейтенанта патрульної поліції Бориса Бреуса, наразі слідчо-оперативна група розбирається в тому, що трапилося, опитуючи всіх свідків кривавого інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в Дніпрі невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої були поранені четверо чоловіків.