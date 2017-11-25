У Вінницькій області здійснили спробу нападу на військовий об'єкт - командування Повітряних сил ЗСУ

У Вінницькій області ввечері 24 листопада вчинили спробу нападу на об'єкт, який знаходиться на території військової частини. Про це у Facebook повідомила прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Відзначається, що часовий Вінницького гарнізону "чіткими і рішучими діями запобіг напад невідомих осіб на військовий об'єкт, оперативно повідомивши про порушників у вартове приміщення".

"За лічені хвилини на допомогу часовому прибула оперативна група посилення", – йдеться в повідомленні.

Зловмисники втекли. Силовики організували їх розшук.

"Жертв і поранених з боку військовослужбовців військової частини немає, зброю і боєприпаси в наявності", – відзначили в прес-службі.