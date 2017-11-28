Нові пограбування на великі суми - як уберегтися від злодіїв (відео)
12:24, 28 листопада 2017Інциденти
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Журналісти дали поради, як уникнути пограбувань, якщо ви перевозите велику суму.
Цього тижня - нове зухвале пограбування у столиці. У киянина силою відбирають сто тисяч доларів.
За кілька годин правоохоронці вже обшукували гараж зухвалого екіпажу. Знайшлися і гроші, і зброю, і авто із пограбування. П'ятеро героїв - всі громадяни Грузії. І це далеко не перший їхній подвиг.
Журналісти дали поради, як уникнути пограбувань, якщо ви перевозите велику суму.
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