Нові пограбування на великі суми - як уберегтися від злодіїв (відео)

Цього тижня - нове зухвале пограбування у столиці. У киянина силою відбирають сто тисяч доларів.

За кілька годин правоохоронці вже обшукували гараж зухвалого екіпажу. Знайшлися і гроші, і зброю, і авто із пограбування. П'ятеро героїв - всі громадяни Грузії. І це далеко не перший їхній подвиг.

Журналісти дали поради, як уникнути пограбувань, якщо ви перевозите велику суму.