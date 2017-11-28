Затриманий за пограбування магазину син нардепа Попова почав давати свідчення

Двоє підлітків, зокрема син народного депутата Ігоря Попова, 14-річний Богдан Попов, які були затримані за скоєння розбійного нападу на магазин, після оголошення підозр вже почали давати свідчення. Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона зазначила, що наразі обидва підозрюваних знаходяться під арештом, а завтра Оболонський районний суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Читайте такожПісля затримання сина нардепа Попова свідок розповів, як той з поплічником намагався пограбувати магазин

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада народний депутат Ігор Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син «здійснив серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, двоє неповнолітніх зловмисників забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.