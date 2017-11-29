Син нардепа Попова, який пограбував магазин, визнав провину, адвокати будуть просити про домашній арешт

Народний депутат від РПЛ Ігор Попов заявив, що адвокати будуть просити для його сина домашній арешт з носінням електронного браслета. Про це він сказав журналістам в Оболонському суді Києва, де сьогодні відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу його синові Богдану, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Звичайно, ми просимо запобіжний захід у вигляді утримання його під вартою з браслетом у будинку. Мої адвокати вважають, що у нас є досить багато пом'якшувальних обставин", - сказав він.

Нардеп також додав, що його син повністю визнає свою провину.

"Він повністю визнав підозра, що йому оголосили. Він відповідає на всі питання, бере участь у всіх слідчих діях, ніхто ні від кого не ховається, так і буде", - говорить Попов.

Попов також пообіцяв, що займеться вихованням сина і компенсує всі збитки, які він спричинив.

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При цьому нардеп заявляє, що точно не знає мотивів, що спонукали його сина піти грабувати магазин, але останній говорив про "вплив і спір", повідомляє "Українська правда".

Попов розповів, що під час слідчих дій говорив із сином мало.

"Коли його допитували, ми були присутні, і ми могли чути все, що він відповідає. Я міг сказати йому кілька емоційних слів про те, що як від недобре вчинив", - сказав нардеп.

"Він говорить про якийсь вплив, що це наспор було або хтось його "на слабо" брав. Це повна нісенітниця. Зрозуміло, я не вірю в корисливі мотиви. Я не кажу, що у нас сім'я якась багата, але якщо треба було йому щось, кросівки якісь, то я йому говорив, дочекайся чорної п'ятниці і купи на розпродажі. Такі потреби ми задовольняли. Дурниць ми не купували, він їх і не просив ", - сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, вчора затриманий за пограбування магазину син нардепа Попова почав давати свідчення.