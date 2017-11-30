У Харкові зіткнулися тролейбус і "швидка", є постраждалі (фото)
19:13, 30 листопада 2017Інциденти
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В результаті аварії постраждали дві людини – водій і фельдшер "швидкої".
Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група / Facebook Юрія Сидоренка
Сьогодні вранці у Харкові на проспекті Петра Григоренка зіткнулися тролейбус і автомобіль швидкої медичної допомоги. Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харкова.
В результаті аварії постраждали дві людини – водій і фельдшер "швидкої".
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"Попередньо стан у них середньої тяжкості", – зазначив у себе на сторінці у Facebook прес-секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко.
На щастя, пацієнта в автомобілі не було. Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові на ходу загорівся тролейбус.
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