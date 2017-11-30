Під будівлею МВС відбулись заворушення після арешту водія на єврономерах (відео)

Кілька десятків чоловіків влаштували акцію протесту під стінами Солом'янського райвідділу поліції в Києві. Це сталося після того, як патрульні поліцейські затримали і доставили до відділку двох водіїв. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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За інформацією спільноти, ввечері 30 листопада водій Mitsubishi Pajero порушив правила дорожнього руху. Патрульні поліцейські почали його переслідувати і в підсумку зупинили. Водій відмовився пред'являти документи і викликав на місце події свого сина. Той приїхав на Skoda з номерами швейцарської реєстрації.

Між водіями і поліцейськими стався конфлікт, під час якого водії нібито були побиті. У сумці сина також знайшли пістолет, але чоловік відмовився надати на нього документи.

У підсумку водіїв затримали за злісну непокору правоохоронним органам і доставили до Солом'янського райвідділу.