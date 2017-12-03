Соратника Саакашвілі, якого видворили з України, затримали на кордоні з Молдовою (фото)

На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали громадянина Грузії Вано Надірадзе, якого було депортовано з України. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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«Сьогодні зранку на українсько-молдовському кордоні правоохоронці виявили рух невідомого, що прямував з території Молдови до України. Працівники прикордонних відомств обох держав скоординували дії з метою недопущення незаконного порушення кордону. Прикордонники відділу «Кельменці» на напрямку ймовірного руху порушника також перекрили лінію державного кордону», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що за декілька годин спільними зусиллями за 20 метрів від кордону був затриманий правопорушник. «Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надірадзе, який кілька днів тому був депортований правоохоронними органами України», - сказано у повідомленні.

Іноземець намагався незаконно потрапити до України. За даним фактом правоохоронцями Молдови порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, міграційною та прикордонною службами України видворили на батьківщину вісьмох громадян Грузії. В СБУ пояснили, що іноземців вислали через ведення ними діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки України.

За даними народного депутата України Юрія Дерев'янка, до Грузії повернули учасника АТО та активіста "Руху визволення" Вано Надірадзе, журналіста Тамаза Шавшишвілі, колишнього охоронця екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Зураба Цинцадзе і грузинського офіцера Мамуку Абашидзе.