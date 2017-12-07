У Дніпрі серед білого дня розстріляли чоловіка - введено план "Сирена" (фото)

У Дніпрі невідомі на вулиці застрелили чоловіка. Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, вбивство сталося сьогодні близько 13 години на Запорізькому шосе, біля житлового будинку.

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«В поліцію зателефонувала жінка, яка почула постріли. Виглянувши у вікно, вона побачила закривавлене тіло. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. Поліція оголосила план перехоплення «Сирена», - розказала Старчевська.

Дані про вбитого поліція не розголошує, крім того, що він 1983 року народження.

Як повідомляли ЗМІ, 24 листопада в Дніпрі секретар наглядової ради при УСБУ підстрелив людину.