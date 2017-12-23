Журналісти показали відео перших хвилин після інциденту з літаком "Белавіа" у Борисполі

Літак із Білорусії затримав роботу столичного аеропорту "Бориспіль". О 9:00 ранку 22 грудня борт компанії "Белавіа" здійснював посадку у Києві, але під час неї виїхав за межі злітної смуги.

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У сюжеті ТСН показали відео перших хвилин після інциденту з білоруським літаком. Про аварію повідомили пасажири літака. Чому це сталося - досі невідомо, бо і в компанії, і в аеропорту подробиць інциденту не розголошують – лише наполягають, що літак зійшов не з самої смуги, а з доріжки до неї і таку ситуацію називають штатною.

"Ми загальмували, відбувся поштовх – і нам усім здалося, що ми встряли в замет. Я бачила чорну прориту землю та турбіну, котра лежить на снігу. Переусвідомивши, я зрозуміла, що все могло бути значно більш сумно", - розповіла свідок Олена Жигарева.

Джерела ТСН припускають, що у літака могли бути проблеми з шасі. Борт мав повертатися назад до Мінська, однак пасажири вилетіли туди із 6-годинним запізненням іншим літаком, який спеціально прислали до Києва.