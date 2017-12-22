В "Белавіа" заперечують, що їхній літак виїхав за межі злітної смуги в "Борисполі"
В авіакомпанії заявили, що "Бориспіль" не закритий, а посадка їхнього літака перед цим пройшла в штатному режимі.
У компанії "Белавіа" заявили, що їхній літак не виїхав за межі смуги під час зльоту з аерпорту "Бориспіль". Про це заявила прес-секретар компанії "Белавіа" Ольга Щуко, передає ТСН.
Читайте такожАеропорт "Бориспіль" тимчасово закрили: літак зійшов зі смуги"Зараз я можу сказати, що аеропорт "Бориспіль" не закритий. Посадка була в штатному режимі і ми не викачувалися за злітно-посадкову смугу. Ми вивчаємо інцидент на руліжній доріжці", - сказала вона.
Раніше повідомлялося, що у літака "Белавіа" могла бути проблема з шасі. Про це повідомив співробітник аеропорту на умовах анонімності.
За його словами, виліт літака в Мінськ був перенесений на 14.40, оскільки не було іншого борту, який би забрав пасажирів.
"Тому що літак, який прилітає з Мінська, відразу летить назад, набравши пасажирів. Якщо він вийшов з ладу, то чекають інший", - сказало джерело. Також співробітник аеропорту зазначив, що "Бєлавіа" - старі літаки.