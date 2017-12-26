Конфлікт військових зі спробою вбивства на Харківщині: комбрига притягнули до дисциплінарної відповідальності

Командира 92-ї окремої механізованої бригади, що дислокується в Харківській області, Володимира Кокорєва притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це на прес-конференції заявив представник оперативного командування "Схід" Сергій Буховский, передає NewsRoom.

"Розслідуванням обставин справи займаються прокуратура і правоохоронні органи. Командир бригади отримав попередження про неповну службову відповідність. Це рішення вищого командування й це дуже серйозне стягнення для офіцера. Воно тягне за собою матеріальну, дисциплінарну відповідальність", - розповів полковник.

Разом з тим, наполягає Буховский, про зняття Володимира Кокорєва з посади зараз не йдеться - таке рішення можуть винести тільки в разі, якщо суд визнає комбрига винним у побитті підлеглого.

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Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 грудня на території військової частини у підполковника Кокорєва стався конфлікт з його заступником, під час якого, за інформацією ЗМІ, він спочатку намагався вдарити підлеглого ножем, а потім наказав двом бійцям вбити його. Чоловікові вдалося вирватися і втекти, після чого він звернувся по медичну допомогу. За цим фактом силовики відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Оперативне командування "Схід" оголосило про проведення перевірки та тимчасово відсторонило комбрига від посади, а також зобов'язав його пройти перевірку військово-медичної комісії. Крім того, харківські волонтери відправили листа президентові України Петру Порошенку, генпрокурору Юрію Луценку та главі генштабу Віктору Муженку з проханням взяти розслідування під особистий контроль.