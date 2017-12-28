Суд поновив на посаді підозрюваного в справі про стрілянину в Княжичах поліцейського Куряту

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-начальника управління карного розшуку Національної поліції Києва Леоніда Куряту, який проходить як підозрюваний у справі про стрілянину в селі Княжичі Київської області.

Як повідомляє Радіо Свобода, відповідне рішення суду від 20 грудня оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Визнати протиправним та скасувати наказ головного управління Національної поліції України в Києві від 27 січня 2017 року в частині звільнення зі служби в поліції… полковника поліції з посади начальника управління карного розшуку головного управління Національної поліції України в Києві», – йдеться в рішенні суду.

Суд також зобов’язав управління Національної поліції виплатити Куряті заробітну платню в розмірі 104 701 гривень без вирахування податків та обов’язкових платежів.

У поліції повідомляли, що Курята «безпосередньо відповідав за підготовку й проведення операції, керівників оперативної служби, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події».

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той самий район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено семеро офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.