ЗМІ дізналися, чому підозрюваний у вбивстві Ноздровської визнав провину
19:14, 09 січня 2018Інциденти
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Прокуратура вимагає утримання під вартою, захист - більш м'якого запобіжного заходу. Сам Россошанський - особистого зобов'язання.
Россошанський в суді заявив, що згоден з підозрою / фото УНІАН
Підозрюваний у навмисному вбивстві правниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський побоюється, що суд призначить йому запобіжний захід у вигляді арешту.
Тому він і визнав сьогодні свою провину, повідомило "Стране" джерело в правоохоронних органах.
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"Але в майбутньому, швидше за все, підозрюваний відмовиться від визнання провини. Крім того, існує підозра, що він когось вигороджує. І насправді не скоював вбивства", - зазначило джерело.
Наразі суд пішов у дорадчу кімнату.
Раніше Россошанський в суді заявив, що згоден з підозрою, висунутою йому прокуратурою.
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