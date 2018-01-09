ЗМІ дізналися, чому підозрюваний у вбивстві Ноздровської визнав провину

Підозрюваний у навмисному вбивстві правниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський побоюється, що суд призначить йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Тому він і визнав сьогодні свою провину, повідомило "Стране" джерело в правоохоронних органах.

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"Але в майбутньому, швидше за все, підозрюваний відмовиться від визнання провини. Крім того, існує підозра, що він когось вигороджує. І насправді не скоював вбивства", - зазначило джерело.

Наразі суд пішов у дорадчу кімнату.

Раніше Россошанський в суді заявив, що згоден з підозрою, висунутою йому прокуратурою.