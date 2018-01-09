Зловмисника, який викрав та заколотив у труні людину, засуджено до 5 років

46-річного чоловіка, який викрав людину та помістив її до труни, засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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"У квітні 2015 року зловмисник спільно з двома особами під'їхали на автомобілі до будинку потерпілого та застосовуючи фізичну силу до останнього, силоміць помістили його до салону автомобіля, та разом із потерпілим вирушили до місця проживання обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, приїхавши до вказаного місця, зловмисники завели чоловіка в гаражне приміщення та помістили його в труну, забивши кришку цвяхами, де і незаконно утримували.

В подальшому викрадачі планували вимагати грошові кошти за звільнення потерпілого, однак останньому цього ж дня вдалося самостійно звільнитися та повідомити правоохоронні органи про дану подію.

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (викрадення та позбавлення волі людини за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисника визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.