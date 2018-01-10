ЗМІ повідомили про пожежу в ЦУМі на Хрещатику: рятувальники спростовують

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій спростували інформацію про пожежу в будівлі ЦУМу на столичному Хрещатику.

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У коментарі УНІАН начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Ольга Козак на заявила, що йдеться про "спрацювання пожежної сигналізації".

На уточнення, чи виїжджали підрозділи служби на місце, вона відповіла: "Не виїжджали. Там просто автоматично включилася система оповіщення. Ніякої пожежі там не було".

Раніше деякі ЗМІ повідомили про пожежу в ЦУМі та евакуацію відвідувачів.

У свою чергу, прес-секретар "Еста холдингу" повідомив, що при плановій перевірці спрацювала пожежна сигналізація, займання немає.