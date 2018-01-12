У Херсоні п'яний чоловік розтрощив автомобіль об паркан колонії суворого режиму (фото)

У Херсоні парубок в’їхав у бетонний паркан виправної колонії суворого режиму. Плити впали просто на автівку і ледь її не розчавили, протее водій вибрався з машини самотужки.

Як повідомляє ТСН, від медичної допомоги чоловік відмовився, а охоронці режимного об’єкту викликали патрульних. Ті склали протоколи за порушення правил дорожнього руху і керування у стані алкогольного сп’яніння.

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24-річний водій розповів, що машину купив кілька днів тому, з приводу цього і випив. Свою провину визнав і пообіцяв працівникам колонії компенсувати збитки.

Поки паркан відновлюють, на пошкодженій ділянці виставили підсилену охорону.

"Водій визнав, що він був за кермом, визнав, що він вживав алкоголь, погодився пройти огляд за допомогою алкотесту "Драгер". Прилад показав 1,17 проміле алкоголю в крові, це майже у шість разів перевищує допустиму норму", - розповів прес-офіцер патрульної поліції Херсона Андрій Кований.

Нагадаємо, під Луцьком трапилася ДТП з летальним наслідком - автомобіль BMW зіткнувся з рейсовим автобусом. Загинуло двоє молодих людей. Один помер відразу на місці аварії, другий - у кареті швидкої допомоги.

Як повідомив водій автобуса, легковик рухався зі значним перевищенням швидкості, а сам автомобіль був "одягнений" у літню гуму.