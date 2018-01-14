На Львівщині за добу рятувальники надали допомогу 12 травмованим лижникам
15:22, 14 січня 2018Інциденти
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Туристи отримали травми голови, рук та ніг під час катання на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх.
На Львівщині за добу рятувальники надали допомогу 12 травмованим лижникам / фото УНІАН
У Львівській області за минулу добу рятувальники надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам.
Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області.
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«13 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам», - йдеться у повідомленні.
Туристи під час катання на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх отримали травми голови, рук та ніг. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги.
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