У Києві на Печерську прорвало трубу - дорога перетворилася на ковзанку (фото)
16:08, 15 січня 2018Інциденти
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Наразі аварію ліквідовано. Водопостачання у районі не відключали.
Вода на дорозі одразу почала замерзати / фото kiev.informator.ua
У понеділок, 15 січня, у Печерському районі стався прорив труби холодного водопостачання.
Біля готелю "Салют" утворилася величезна калюжа, яка через сильний мороз одразу почала замерзати, передає "Інформатор".
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О 5:54 в аварійну службу повідомили про те, що за адресою вулиця Івана Мазепи, 11б, стався прорив труби. На місце виїхала бригада "Київводоканалу". Як виявилося, була пошкоджена труба діаметром 200 мм.
Як повідомляв УНІАН, 4 січня у столиці біля ТРЦ "Караван" прорвало трубу із гарячою водою.
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