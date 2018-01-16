У Черкасах підлітки провалилися під кригу на Дніпрі (відео)

У Черкасах двоє підлітків провалились під кригу на Дніпрі. Одного з них – 16-річного хлопця, врятувати не вдалося.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, рятувальники отримали повідомлення про інцидент вдень 15 січня. Хлопці провалились під кригу неподалік від розважально-оздоровчого комплексу “Бочка”, за 150 м від берега.

Зі слів випадкових свідків, двоє друзів прямували Дніпром вздовж берега, але крига не витримала і вони обоє опинилися у воді. Рибалки, які були неподалік від місця події повідомили рятувальників та водночас прийшли на допомогу постраждалим.

За викликом на місце події виїхали рятувальники та водолази. Проте ще до прибуття співробітників ДСНС, рибалки повзком дісталися ополонки й за допомогою гілок врятували 17-річного хлопця. Його 16-річного товариша, який зник під водою, врятувати не вдалося.

Тіло загиблого за 40 хвилин пошуків рятувальники підняли на поверхню.

В ДСНС закликають громадян не виходити на тонку кригу на водоймах.

Напередодні повідомлялось, що у Волинській області неповнолітній внаслідок необережного поводження з мисливською рушницею застрелив 16-річного односельця.