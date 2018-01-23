ФСБ влаштувала нові обшуки у кримських татар (відео)

Співробітники ФСБ відранку проводять нові обшуки у мусульман в окупованому Криму. Про це повідомляється у Facebook громадської організації «Кримська солідарність».

Зазначається, що обшуки проводяться в селищі Новий мир (Сімферопольський район) та місті Старий Крим (Кіровський район).

Так, у Старому Криму силовики прийшли додому до 27-річного місцевого жителя Мухсіна Джамбаза, а в Новому Мирі – увірвалися до будинуку Ісмаїла Рамазанова.

«У Новому Світі (за с. Родникове), за попередніми даними, о 4:00 у будинок Рамазанових увірвалися співробітники ФСБ, після чого провели обшук у Рамазанова Ісмаїла (син). О 7:00 відвезли за адресою: вулиця Тургенєва, 26», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОкупанти в Криму на 2 місяці продовжили арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"Зазначається, що, за словами отця Ісмаїла, під час обшуку силовики вилучили телефон, планшет і українські документи. Так само під ліжком було "знайдено" більше 20 патронів. Обшук проводився грубо. На Ісмаїла відразу наділи наручники і оголосили про звинувачення у «пропаганді екстремізму».

Адвокат Маммет Мамбетов повідомив, що по дорозі до СК РФ Ісмаїла Рамазанова побили.

В той же час, при обшуку в будинку Мухсіна Джамбаза співробітники ФСБ вибили вікна. Відзначається, що будинок належить батькам Мухсіна, в момент обшуку там перебувала літня жінка.

Сам Мухсін на момент обшуку був вже на роботі, однак після отримання інформації про наявність у домі силовиків, відразу ж приїхав. Після обшуку в будинку силовики виїхали на його квартиру в селищі Приморське.