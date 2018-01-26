На Закарпатті дівчина жорстоко побила школярку, дісталося на горіхи й вчителю (відео)

У селі Вилок на Закарпатті після уроків 8-класницю перестріла та побила 10-класниця. Цій дівчині не сподобалося, як менша задивляється на хлопця, до якого проявляє симпатію старшокласниця.

15-річна Ангеліка мала претензії до 13-річної Регіни через фотографію з хлопцем на дні народження – вони були поряд, а старшу це образило. 10-класниця спочатку намагалася зіштовхнути конкурентку зі сходів, однак цьому зашкодили вчителі, а вже після уроків Регіна вийшла в шкільний двір, де її вже чекали, передає ТСН.

"Почала дуже погані слова говорити, мені ганьба таке говорити. Почала мене за волосся, я за неї – і так почалася бійка", - каже Регіна.

У розбори ніхто зі школярів не втручався – з десяток дівчат мовчки спостерігали за побиттям. "Вона вчепилась у волосся і почала бити по всьому тілу – ногам, шиї, голові. Потім, коли вдарила у живіт, та не могла дати якусь відсіч. Потім підбіг учитель", - розповідає свідок Маріанна.

Побиття припинив учитель інформатики, який став між дівчатами, але перепало і йому. Учитель усадив 8-класницю в свою машину і намагався поїхати. "Я їй повіз додому, вона ще трошки побігала коло машини, хотіла мене дістати, скажімо так", - розповів Олександр Семен.

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Побита Регіна відчула гострий біль у животі та запаморочення, тож швидка її доправила в лікарню. "Їй встановлено діагноз черепно-мозкова травма – струс головного мозку, забій м’яких тканин голови", - розповів завідувач травматологічного відділення Виноградівської районної лікарні Адельберт Мезев.

До поліції звернулися обидві дівчини: родина Регіни нарікає на Ангеліку, а Ангеліка стверджує, що її побив учитель інформатики. "Вони заявляють, що вчитель завдав ударів. Звичайно, буде експертиза, яка встановить, чи дійсно вона отримувала тілесні ушкодження та їхній характер", - розповіла керівник підрозділу ГУ Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголева.

У школі тепер працюють слідча група і шкільна комісія, однак останні вже дійшла висновку, що вчитель нікого не бив. "Я мушу захистити свого вчителя. Тут є заява батьків, що вони не мають претензій. Тут із підписами", - показала журналістам документи директор школи Беатта Гафинець.

Батьки Ангеліки відмовляються від коментарів, а от родина потерпілої Регіни стверджує, що тепер отримує погрози на свою адресу від родини старшокласниці й тепер звернулися до поліції ще і щодо цих фактів.

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