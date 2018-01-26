Внаслідок ДТП на Львівщині постраждав цирковий кінь (фото)

Внаслідок ДТП рух по трасі Київ-Чоп був ускладнений в обидві сторони.

На трасі Київ-Чоп на Львівщині біля села Дідилів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав цирковий кінь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"ДТП в с. Дідилів траса Київ - Чоп , в дтп постраждав кінь цирку якого перевозили в причепі, рух ускладнено в дві сторони", - йдеться у повідомленні.

Стан та подальша доля тварини наразі невідомі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Фонтанській дорозі сталася аварія, в якій п'яний водій автомобіля «Альфа Ромео» вдарив «БМВ».За даними одного з учасників ДТП і свідків події, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і заперечував факт, що він перебував за кермом. Він викликав на місце свого товариша, щоб той взяв відповідальність на себе.