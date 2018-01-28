У Львові затримали двох працівників поліції під час одержання хабара в 1700 долларів і 4000 гривень
У Львові слідчі СБУ викрили на хабарництві двох оперативних уповноважених Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, поліцейських затримали «на гарячому» 27 січня.
«Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів та 4000 грн від місцевої мешканки за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Правоохоронці затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна), зазначили в поліції.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу, додали в главку.