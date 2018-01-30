Поліція збільшила кількість нарядів охорони для швидкого реагування на виклики за номером 102

Таке рішення дозволить розвантажити екіпажі патрульних і груп реагування патрульної поліції й одночасно звести до мінімуму швидкість прибуття поліцейських на місця викликів.

Додатково реагувати на виклики людей за номером 102 будуть 640 нарядів. Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це глава НПУ Сергій Князєв повідомив сьогодні.

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Наряди поліції охорони увійшли до системи єдиної дислокації нарядів поліції. Таке рішення дозволить розвантажити екіпажі патрульної поліції та груп реагування патрульної поліції і водночас звести до мінімуму швидкість прибуття поліцейських на місця викликів.

З початку цього року співробітники поліції охорони здійснили понад 9 тисяч виїздів після повідомлень людей на спецлінію 102. Близько 3,4 тисяч викликів з цієї кількості – це повідомлення про злочини.

Князєв зазначив, що пріоритетом у роботі поліцейських охорони залишається реагування на виклики згідно з договірними умовами. Проте, за його словами, на даний час таких спрацювань небагато.

«Тому було прийнято таке рішення, враховуючи, що поліція охорони – невід’ємна ланка поліції превенції. Вони включені в систему єдиної дислокації 102. Прибувають на виклики громадян, надають поліцейську допомогу. Оператори в call-центрах контролюють переміщення всіх патрульних автомобілів, зокрема, й поліції охорони», – зауважив керівник Нацполіції.

Він додав, що співробітники поліції охорони вже пройшли спеціальне навчання, спираючись на досвід патрульних. Окрім того, вони забезпечені всім необхідним технічним оснащенням.

Так, повідомлення про виклик з call-центру надходять на спеціальні планшети. Його забирає той наряд, який знаходиться найближче та незадіяний до виконання інших завдань.

«Для людей немає різниці – який підрозділ поліції до них приїхав на виклик. Головне, щоб, той, хто потребує допомоги, своєчасно отримав її», – наголосив Князєв.

У Департаменті комунікації також повідомили, що у Сумах поліцейські охорони запобігли вибуху побутового газу в житловому будинку, а у Запоріжжі поліцейські охорони затримали за грабіж "соціальних працівниць".