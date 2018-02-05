У Львові катання на прив’язаних до автомобіля санях закінчилося госпіталізацією 18-річної дівчини

Під час руху дві дівчини випали з санчат і на одну з них скоїв наїзд автомобіль Ford, який рухався позаду.

У Львові з травмами госпіталізовано 18-річну дівчину, яка під час катання на санях, причеплених до автомобіля Chevrolet Aveo, потрапила під колеса іномарки Ford, що рухалася позаду.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого близько 23.00 на вулиці Карла Мікльоша, яка веде до стадіону «Арена Львів».

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«21-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo катав двох знайомих дівчат на санчатах, причеплених до автомобіля. В якийсь момент, під час руху, обоє дівчат випали з санок і на одну з них скоїв наїзд автомобіль Ford, який рухався позаду. Потерпілу 18-річну львів’янку госпіталізовано з травмами», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно під Миколаєвом автомобіль збив п'яну школярку, яка сиділа на дорозі.