Під Миколаєвом автомобіль збив п'яну школярку, яка сиділа на дорозі

Постраждала поверталась разом із 16-річною сестрою та 17-річним другом із сусіднього села.

27 січня вночі на Миколаївщині водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на нетверезу 13-річну дівчину.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"Інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на трасі Н-11 "Миколаїв-Дніпропетровськ" в с. Мішково-Погорілове, Вітовського району, надійшла до поліції сьогодні близько 02:30 від 27-річного водія таксі. Чоловік, не помітивши на узбіччі дороги сидячу дівчину, скоїв на неї наїзд. Водій викликав і поліцію, і швидку", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що неповнолітня постраждала поверталась разом із 16-річною сестрою та 17-річним другом із сусіднього села, де усі разом відпочивали і в якусь мить підлітки випустили її з виду. Коли сталась автоаварія, неповнолітня сиділа на узбіччі дороги. За висновками медиків у крові постраждалої виявлено 2 проміле алкоголю.

"Наразі поліцейські вже поспілкувались із матір’ю дівчини та склали відносно неї адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та проводиться розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - уточнили в поліції.

Потерпіла дівчина із чисельними переломами була госпіталізована. Наразі її стан розцінюється медиками як вкрай важкий.