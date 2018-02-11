У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину по натовпу людей: фото з місця інциденту
У Солом’янському районі Києва чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, стріляв по відвідувачах кафе, троє потерпілих відмовилися від госпіталізації.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГУ Національної поліції України у місті Києві у Facebook.
Повідомляється, що напередодні о 21:30 на лінію "102" зателефонував очевидець та повідомив, що бачив, як невідомий чоловік стріляв з пістолета у бік перехожих. На місце виїхали слідчо-оперативна група та патрулі поліції.
"Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний зловмисник сварився зі своєю дружиною. Потім дістав пістолет та почав стріляти у бік відвідувачів кафе. У результаті троє осіб отримали синці і від госпіталізації відмовились", - йдеться в повідомленні.
Так, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він не зміг пояснити своїх дій, оскільки знаходився у стані алкогольного сп’яніння, зауважили в поліції.
Крім того, зазначається, що поліція оглянула місце події та вилучила сім гільз. Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управляння поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.