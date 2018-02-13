Син одного з керівників Roshen жорстоко побив дівчину (відео)

Іван Зайцев побив дівчину, з якою приятелював п'ять років, інцидент стався вдома у хлопця.

Син заступника генерального директора корпорації Roshen та однокласника президента Сергія Зайцева побив дівчину, з якою приятелював кілька років.

Інцидент стався вдома в Івана Зайцева, і постраждала боїться, що справу замнуть, ідеться в сюжеті ТСН.

Дівчина не хоче називати своє ім’я, лише демонструє порвану майку – її порвав колишній приятель, син впливового топ-менеджера корпорації Roshen суботнього ранку. Вони разом завершували гучну вечірку, і вирішили по-дружньому зустріти світанок у компанії друзів в квартирі Зайцева, але потім Іван здійснив на неї зухвалий напад.

"Озвірів, очі налилися кров’ю, вихопив телефон, почав бити по обличчю, хапати за горло, до стінки притискати. Кричав, що хоче мене вбити, але не хоче сидіти за це", - розповіла постраждала на умовах анонімності.

Іван Зайцев побив дівчину, з якою приятелював п'ять років. Інцидент стався вдома у хлопця. Дівчина прагне анонімності, але боїться, що справу замнуть. Адже також відомо, що батько Івана був однокласником президента.

Вона розповіла, що приятелювала з Іваном протягом п’яти років, і не переривала спілкування навіть тоді, коли він переїхав до Лондона. "Його батьки відправили навчатися, щойно тут почалися відомі події на Майдані. Його одразу відіслали, і він два з половиною роки взагалі не з’являвся тут. Для батьків він, звісно, зразковий хлопчик – сидить готується до іспитів", - каже побита дівчина.

Вона подала заяву в поліцію, але боїться, що через впливовість батька, однокласника Порошенка, цю справу зведуть нанівець, тому й погодилася на інтерв’ю. "Мені пощастило, що я лишилася жива і від цих усіх ударів не відкинулася там. Можливо, якась інша дівчина трапиться через тиждень, хотілося б попередити це", - пояснила постраждала.

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Сам Іван Зайцев діджей, зв’язатися з ним не вийшло: телефон не відповідає, а консьєржам у будинку він дав вказівку нікого стороннього до себе не пропускати.

"У корпорації Roshen про інцидент знають, але свого топ-менеджера також оберігають від спілкування з журналістами. В офіційній письмовій відповіді на запит пояснили, що не коментують приватного життя своїх працівників. Застати на роботі батька зухвалого молодика журналістам не вдалося", - йдеться в сюжеті.

В поліції заяву дівчини прийняли, але зловмисника поки що не допитали. "Слідчі йому вручили повістку про виклик і на протязі трьох днів він зобов’язується прийти на допит", - пояснила прес-офіцер Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва. Правоохоронці не приховують, що найвірогіднішим покаранням за скоєне для молодика буде штраф, котрий з урахуванням родинних статків виглядатиме копійчаним. І подейкують, що це вже не не перша жертва агресивного юнака.

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