На Київщині чоловік підірвав гранатою трьох однокласників

Постраждалі потрапили до реанімації, за їх життя борються лікарі.

У селі Нові Петрівці (Вишгородський район Київщини) 63-річний чоловік кинув гранату у приватний будинок, важко поранивши трьох чоловіків-однокласників. Зловмисника затримали правоохоронці.

Читайте такожУ Запоріжжі в результаті вибуху в гуртожитку загинули двоє людейЯк повідомляється на сайті ГУ нацполіції у Київській області, в результаті вибуху постраждалі потрапили до реанімації, за їх життя борються лікарі.

Як встановили поліцейські, зловмисник мав конфлікт із власником будинку.

«Серед білого дня він під’їхав на авто до свого недруга, переліз через паркан, кинув гранату у будинок та втік. Один з осколків поранив зловмисника. В ході невідкладного обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, окрім закривавленого одягу та змивів крові в автомобілі, поліція вилучила й вогнепальний пристрій. Не зважаючи на беззаперечні докази, свою провину чоловік не визнає», - зазначається у повідомленні поліції.

Правоохоронці вилучили з місця трагедії уламки корпусу гранати та інші речові докази. Також від вибуху загинув пес 53-річного потерпілого господаря.

Повідомляється, що поліція розслідує інцидент як замах на вбивство (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо обрання відносно затриманого міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося про вибух гранати біля супермаркету у Харкові. Внаслідок вибуху було госпіталізовано двох осіб: 53-річну жінку та хлопчика 2016 року народження.