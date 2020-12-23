Екс-нардеп і забудовник Максим Микитась, який перебуває під слідством, за три тижні свого перебування на волі виявився фігурантом вже кількох скандалів.

Спочатку він звинуватив кількох топ-чиновників у причетності до корупції, за що НАБУ сприяло його звільненню із СІЗО, потім замовив викрадення власного юриста, з якого чеченці вибивали $800 тис., повідомляє "Обозреватель".

Новий інцидент стався 21 грудня. Як повідомляє "Обозреватель", вдень у центрі міста дві групи «тітушок» влаштували справжню битву за колишній офіс "Укрбуду" – будівлю по вулиці Пушкінській, 27. За інформацією журналістів, використовувалися гранати і вогнепальна зброя. Серед постраждалих співробітники охоронної структури й поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали кількох учасників подій. Це, за інформацією ЗМІ, виявилися люди з оточення Сергія Лещенка, відомого як «Лєший». Він - власник кількох охоронних структур, якого раніше заарештовували за напад на співробітників Муніципальної варти, які отримали множинні кульові поранення.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв Телеграм-канал "Политика Страны", люди "Лєшого" на замовлення Максима Микитася намагалися прорватися в будівлю на Пушкінській. У свою чергу адвокат Микитася Артур Габріелян стверджує, що "Лєший" вже контролює приміщення офісу, а його клієнта будівлі позбавили незаконно.

Народний депутат Олександр Дубінський, коментуючи події, заявив, що "тітушки "Лєшого", які захоплювали офіс компанії "Укрбуд", не можуть діяти тільки за вказівкою Микитася. "Лєший" зараз активно співпрацює з наглядачем за Києвом і приятелем Миколи Тищенка Денисом Комарницьким. Який і намагається допомогти Микитасю у війні за "Укрбуд".

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Автор: УНІАН