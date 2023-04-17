У КМДА пообіцяли, що фахівці "Київводоканалу" намагатимуться якомога швидше усунути пошкодження.

У Печерському районі Києва у понеділок, 17 квітня, сталася аварія на водопроводі, через це обмежено рух однією зі смуг вул. Курганівська.

Унаслідок аварії на водопровідній мережі ускладнено рух бульваром Миколи Міхновського, попередили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації. У КМДА додали, що аварія трапилася за адресою вул. Курганівська, 3.

"Через пошкодження водопровідної мережі… стався витік води на проїжджу частину. Фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть ремонтні роботи, які передбачають розриття на тротуарі. Пошкодження намагатимуться усунути якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

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У Києві унаслідок весняної повені підтопило деякі прибережні території. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук попередив, що у столиці пік повені очікується орієнтовно 22 квітня.

У КМДА попередили, що через паводок водопровідна вода може мати злегка жовтуватий колір. "Київводоканал" почав посилено контролювати якість води.

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